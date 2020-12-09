В Бурятии троя подростков отравились медицинским препаратом, желая получить наркотическое опьянение. Один из мальчиков в коме.
Как сообщает издание regnum.ru, подростки приняли от семи до 18 таблеток, полагая, что они могут вызвать состояние наркотического опьянения. После этого несовершеннолетние отправились на занятия в техникум.
Во время урока физкультуры одному из них стало плохо. Это заметил преподаватель, который обратился к медикам. По дороге в медучреждение пострадавший впал в кому.
Позже в больницу доставили друзей подростка с аналогичными симптомами.
По факту произошедшего следователи проводят проверку.
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