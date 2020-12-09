Трое подростков из Бурятии отравились таблетками

В Бурятии троя подростков отравились медицинским препаратом, желая получить наркотическое опьянение. Один из мальчиков в коме.

Как сообщает издание regnum.ru, подростки приняли от семи до 18 таблеток, полагая, что они могут вызвать состояние наркотического опьянения. После этого несовершеннолетние отправились на занятия в техникум.

Во время урока физкультуры одному из них стало плохо. Это заметил преподаватель, который обратился к медикам. По дороге в медучреждение пострадавший впал в кому.

Позже в больницу доставили друзей подростка с аналогичными симптомами.

По факту произошедшего следователи проводят проверку.