Волгоградец получил срок за угон 14 дорогостоящих иномарок

В Волгограде ранее судимый местный житель получил срок за угон 14 дорогостоящих иномарок.

Как сообщает портал vpravda.ru, с 2016 по 2018 год волгоградец в компании четырёх подельников угонял в Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Саратовской области и Ставропольском крае дорогие японские иномарки. Похищенные автомобили злоумышленники перепродавали.

Угонщикам удалось похитить 14 автомобилей на общую сумму 30 миллионов рублей.

В итоге суд приговорил жителя Волгограда к семи годам колонии, один из его сообщников получил шесть лет тюрьмы. В отношении ещё троих фигурантов следствие продолжается.

Отмечается, что оперативникам в ходе следствия удалось вернуть потерпевшим 11 угнанных ранее автомобилей.