Жителя Урала покусала лиса с бешенством

На Среднем Урале местного жителя покусала лиса, заражённая бешенством. С пострадавшим работают медики.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в Талицком городском округе. Больная лисица пробралась в подворье местного жителя, после чего напала на одну из его собак. Увидев это, хозяин участка бросился на защиту своего питомца, но в этот момент лиса укусила его самого.

Медики оказали помощь пострадавшему мужчине, а лиса умерла той же ночью. Ветслужба взяла пробу тканей, а также провела дезинфекционную обработку местности обнаружения заражённой лисы.

Отмечается, что территория городского округа является природным очагом бешенства на Среднем Урале.