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Житель Новокузнецка нашёл в куче металлолома противотанковую мину

Происшествия

Молодой человек из Новокузнецка разбирал металлолом в своём автомобиле и обнаружил противотанковую мину.

Как сообщает портал province.ru, инцидент произошёл 7 декабря. Разбирая металлолом в своём авто 22-летний мужчина нашёл предмет, который внешне был похож на мину. Поняв, что находка может представлять опасность, молодой человек вызвал взрывотехников, которые установили, что парень нашёл противотанковую мину.

Опасный боеприпас доставили на полигон, где позже уничтожили, применив накладной заряд.

Автор: Максим Щегольков
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