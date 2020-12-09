Двое пьяных омичей избили и ограбили ветерана

В Омской области двое пьяных местных жителей избили и ограбили 89-летнего ветерана.

Как сообщает портал bk55.ru, инцидент произошёл 9 апреля в Марьяновском районе. Двое мужчин 31 и 34 лет в состоянии опьянения проникли в дом ветерана. Зная, что пожилой мужчина не сможет оказать им никакого сопротивления, злоумышленники стали избивать и угрожать ему.

Опасаясь за свою жизнь, ветеран отдал грабителям 13 тысяч рублей. Преступники скрылись с деньгами и потратили их по своему усмотрению.

В ходе следствия подозреваемые были задержаны, а деньги возвращены владельцу.

Суд приговорил преступников к восьми и девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.