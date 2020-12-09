В Оренбургской области горит нефтяная скважина на Таллинском месторождении. к месту ЧП стянуты пожарные и специализированные службы.
Как сообщает ТАСС, на месторождении происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины из-под земли. Возгорание охватило площадь в 100 квадратных метров, высота факела достигает 25 метров.
В местной ЕДДС сообщили, что в результате аварии пострадал один из работников месторождения, с термическими ожогами он был госпитализирован.
Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 50 человек и 14 единиц техники.
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