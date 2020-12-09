В Росгвардии выявили многомиллионные хищения

Следователи начали расследование по фактам хищений в Росгвардии при закупке обмундирования. Правоохранители полагают, что оно закупалось по завышенным ценам.

Как сообщает издание lenta.ru, ущерб оценивается в 680 миллионов рублей. Отмечается, что поставки курировал арестованный недавно экс-тыловик ведомства, генерал-лейтенант Сергей Милейко.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

С 2017 по 2019 год обмундирование поставляла уфимская компания, которая за три года получила 134 контракта на общую сумму три миллиарда 643 миллиона рублей. Однако, с момента создания ведомства в 2016 году планировалось, что закупки будут проводится по результатам открытых конкурсов.

Генерала Милейко задержали 21 октября по подозрению в мошенничестве, его заподозрили в махинациях с недвижимостью. Бывший тыловик Росгвардии был уволен из ведомства в 2019 году.