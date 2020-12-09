В самой известной "сталинке" Москвы произошел пожар

Пожар произошел в одной из семи "сталинских высоток", расположенной на Котельнической набережной в центре Москвы. Возгоранию присвоили повышенный уровень сложности.

"В 23.56 поступила информация о пожаре по адресу: Котельническая набережная, 1/15. На этажах наблюдается задымление. Источник возгорания пока не найден. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности", — сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС.

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов. Пожарные подтвердили задымление этажей. Источник пламени был обнаружен в мусорокамере на первом этаже здания. Его удалось ликвидировать, не прибегая к эвакуации жильцов. Сообщений о пострадавших не поступало.

Дом на Котельнической набережной входит в число семи так называемых "сталинских высоток". Его жильцами были Фаина Раневская, Андрей Вознесенский, Ефим Шифрин, другие известные деятели культуры. Этот дом и сам "снимался" в фильмах — "Москва слезам не верит" и других.