Пьяный саратовец выбросил собаку с четвёртого этажа

В Саратове пьяный местный житель выбросил собаку из окна четвёртого этажа многоквартирного дома.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл в Ленинском районе города 8 декабря.

Будучи в состоянии опьянения, 32-летний местный житель выбросил в окно бульмастифа своей супруги.

По информации портала sarbc. ru, активисты удерживали живодёра до приезда полицейских, в настоящее время подозреваемый задержан.

Пса доставили в ветеринарную клинику, где у него диагностировали переломы и повреждения органов. Хозяйка собаки написала заявление на эвтаназию, однако волонтёры считают, что животное можно спасти. Активисты объявили сбор средств для помощи собаке.