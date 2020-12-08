Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Россияне скупают к Новому году искусственные красную и чёрную икру
Скончался последний министр обороны СССР Евгенеий Шапошников
Полицейские теперь имеют право проникать в квартиры и вскрывать машины
Власти Испании сообщили, когда будут принимать туристов без ограничений
Депутат из Ленинградской области распилил и украл рельсы
Соратник Ельцина назвал виновных в распаде СССР
Николай Носков рассказал, как ему удалось восстановиться после инсульта
ФАС защитит россиян от рекламных спам-звонков
Новое противоядие от змеиных укусов спасёт 100 тыс. жизней в год

Пьяный саратовец выбросил собаку с четвёртого этажа

Происшествия

В Саратове пьяный местный житель выбросил собаку из окна четвёртого этажа многоквартирного дома.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл в Ленинском районе города 8 декабря.

Будучи в состоянии опьянения, 32-летний местный житель выбросил в окно бульмастифа своей супруги.

По информации портала sarbc. ru, активисты удерживали живодёра до приезда полицейских, в настоящее время подозреваемый задержан.

Пса доставили в ветеринарную клинику, где у него диагностировали переломы и повреждения органов. Хозяйка собаки написала заявление на эвтаназию, однако волонтёры считают, что животное можно спасти. Активисты объявили сбор средств для помощи собаке.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
Влюблённые из Крыма украли у родителей миллион и улетели в Магадан
Лифт с двумя женщинами и детьми рухнул в шахту
Мужчина убил соседа за то, что тот переоделся в женщину
Западные историки забыли про "генерала Мороза"
Девочка-подросток пойдёт под суд за публикацию интимных фото подруги
Глава поселения в Татарстане застрелил женщину, приняв её за лису
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Чем хороша франшиза
Россияне скупают к Новому году искусственные красную и чёрную икру
Скончался последний министр обороны СССР Евгенеий Шапошников
Популярное
Новости Европы
Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме

Один из крупнейших скандинавских бизнесменов озвучил правду о Крыме. В Швеции его слова вызвали скандал.

Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме
"У всех пациентов": врач назвал самое массовое последствие коронавируса
Здоровье
"У всех пациентов": врач назвал самое массовое последствие коронавируса
Российский шоу-бизнес
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Экономика и бизнес
Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян
Игорь Буккер Западные историки забыли про "генерала Мороза" Игорь Буккер Олег Артюков Водородная гонка: зачем это России Олег Артюков Василий Амирджанов В МГУ рассказали об упавшем настроении россиян Василий Амирджанов
Комментарии
Олег Соскин: Украина привыкла к кризисам, она выживет в любых условиях
Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян
Как России уйти от западной кабалы
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Депутат Мосгордумы: бюджет Москвы плохой — и это не изменить
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Казахстан: интересы России и страшный Китай
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Крым подошел к "последнему рубежу" обезвоживания
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников