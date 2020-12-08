Влюблённые из Крыма украли у родителей миллион и улетели в Магадан

В Крыму двое влюблённых похитили миллион у родителей девушки и сбежали в Магадан.

Как сообщает портал crimea24. tv, возлюбленные уже давно вместе: в школе сидели за одной партой, позже вместе поступили в один колледж.

Молодой человек соскучился и решил навестить родственников на севере. Девушка поняла, что не выдержит разлуки с любимым, и тогда пара разработала план "побега".

Никому не сообщив, они собрали вещи, вскрыли сейф родителей девушки, похитили из него миллион и ближайшим рейсом умчали в Магадан. Девушка отключила телефон и не выходила на связь. Спустя сутки её родители и друзья обратились в полицию. Оперативникам потребовалось всего два часа, чтобы найти беглецов.

Молодых влюблённых доставили домой. Известно, что родители не будут препятствовать их отношениям. Отмечается, что родительский миллион пара потратить не успела.