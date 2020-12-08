Лифт с двумя женщинами и детьми рухнул в шахту

В Челябинске недавно запущенный после ремонта лифт, в котором ехали женщины с маленькими детьми, дважды рухнул в шахту.

Как сообщает портал vesti. ru, инцидент произошёл утром 8 декабря. В лифте находились две женщины с двумя детьми, возрастом менее двух лет. Пассажиры спускались с девятого этажа, и в районе второго оборвался трос, в результате чего лифт стремительно полетел в шахту.

Рабочие, которые неподалёку ремонтировали другой лифт, попытались поднять рухнувший лифт своими силами, но он снова упал. Спустя полчаса приехала спасательная бригада и извлекла пассажиров. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Тем не менее супруг одной из женщин обратился в полицию, организована проверка. Также свою проверку проводит и прокуратура.