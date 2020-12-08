Глава поселения в Татарстане застрелил женщину, приняв её за лису

Глава Кулангинского сельского поселения в Татарстане застрелил местную жительницу, приняв её за лису.

Как сообщает РИА "Новости", трагедия произошла вечером 7 декабря. На участок к мужчине стала захаживать лиса, которая периодически утаскивала с собой кур из хозяйства. Глава поселения решил устроить засаду.

В итоге, мужчина перепутал с лисой 38-летнюю местную жительницу и дважды выстрелил в неё из ружья. Он отвёз пострадавшую в больницу, однако от обильной кровопотери она скончалась.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.