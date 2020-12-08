Скончался последний министр обороны СССР, маршал Советского Союза Евгений Шапошников.
Как сообщают "Известия" со ссылкой на собственный источник, последний министр обороны Советского Союза Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни.
Шапошников родился в 1942 году под Ростовом. Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков имени С. И. Грицевца, Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина, а позже — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.
На разных должностях проходил службу в ВВС Советского Союза с 1959 года.
Министром обороны СССР был с 23 августа по 26 декабря 1991 года. В этом же году получил звание маршала авиации.
В 1992 году стал главкомом Вооруженных сил СНГ. В 90-е годы был помощником президента Бориса Ельцина, а в 2000-х занимал разные должности в корпорациях, связанных с авиастроением.
По некоторым данным, Евгения Шапошникова похоронят на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.
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