Скончался последний министр обороны СССР Евгенеий Шапошников

Скончался последний министр обороны СССР, маршал Советского Союза Евгений Шапошников.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на собственный источник, последний министр обороны Советского Союза Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни.

Шапошников родился в 1942 году под Ростовом. Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков имени С. И. Грицевца, Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина, а позже — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

На разных должностях проходил службу в ВВС Советского Союза с 1959 года.

Министром обороны СССР был с 23 августа по 26 декабря 1991 года. В этом же году получил звание маршала авиации.

В 1992 году стал главкомом Вооруженных сил СНГ. В 90-е годы был помощником президента Бориса Ельцина, а в 2000-х занимал разные должности в корпорациях, связанных с авиастроением.

По некоторым данным, Евгения Шапошникова похоронят на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.