Депутат из Ленинградской области распилил и украл рельсы

В Ленинградской области депутат в компании знакомого похитил и распилил рельсы с заброшенного железнодорожного переезда.

Как сообщает портал polit. ru, инцидент произошёл утром 7 декабря. О том, что двое неизвестных мужчин пилят в лесу рельсы, в полицию сообщили жители Ломоносовского района. Стражи правопорядка застали мужчин в тот момент, когда они грузили уже распиленные рельсы в автомобиль "Газель".

Отмечается, что оба похитителя написали явки с повинной. Однако депутат сначала представился безработным, а позже заявил, что рельсы ему понадобились для того, чтобы соорудить подъездные пути к своей пилораме.

Теперь депутату и его подельнику грозит до двух лет колонии.