Житель Ленобласти убил пожилую соседку из-за 300 рублей

В Ленинградской области 18-летний молодой человек убил пожилую женщину, чтобы заполучить 300 рублей.

Как сообщает ТАСС, парень пришёл к 86-летней соседке, чтобы занять денег. Во время беседы росло недопонимание, вылившееся в серьёзную перепалку. В это время мужчина схватил кочергу и нанёс женщине несколько ударов. После этого нападавший забрал 300 рублей и скрылся с места преступления.

Вскоре подозреваемого задержали. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.