Саратовец похитил с работы детали вагонов на полмиллиона рублей

В Саратове сотрудник фирмы похитил детали пассажирских вагонов на общую сумму более 500 тысяч рублей.

Как сообщает "Комсомольская правда", 43-летний мужчина трудился в фирме по ремонту вагонов, откуда с 2018 по 2020 год понемногу воровал детали вагонов, а также баллоны с фреоном.

Похищенное имущество саратовец складировал у себя в гараже для дальнейшей продажи.

Ущерб от действий мужчины составил около 560 тысяч рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.