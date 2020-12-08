Пенсионер развёл костёр у здания администрации, а позже загорелся сам

В Удмуртии пенсионер развёл костёр у здания сарапульской администрации, но позже загорелся сам.

Как сообщают "Аргументы и факты", инцидент произошёл в Сарапуле 7 декабря. Перед зданием администрации 73-летний местный житель сложил тряпки, облил бензином и поджёг. В определённый момент пламя перекинулось на самого пенсионера.

К счастью, охваченного огнём мужчину заметили сотрудники администрации, которые сбили пламя и вызвали медиков.

После инцидента пенсионера доставили в психоневрологический диспансер, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что пояснений своим действиям мужчина не дал.