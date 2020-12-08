Собака помогла крымским пограничникам задержать нарушителя

Крымские пограничники задержали двух охотников в погранзоне. Попытавшегося бежать нарушителя помогла задержать служебная собака.

Как сообщает портал c-inform. info, тревожная группа пограничников, обнаружив нарушителей, выдвинулась им навстречу и потребовала остановиться и предъявить разрешительные документы на пребывание в погранзоне.

Однако один из охотников бросился бежать. Здесь на помощь пограничникам пришла служебная собака, с помощью которой удалось задержать мужчину. Позже выяснилось, что у жителя Красногвардейского района не было пропуска для проезда в погранзону.

В итоге нарушителя привлекли к ответственности по двум статьям административного кодекса.