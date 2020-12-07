Сотню сданных тестов на коронавирус потеряли в Свердловской области

В Свердловской области сотрудники лаборатории потеряли 99 сданных на исследование тестов на коронавирус.

Как сообщает regnum.ru, о происшествии рассказали представителям СМИ в региональном оперштабе.

Собранные 24 ноября у пациентов Белоярской больницы 99 тестов были переданы для исследования в одну из частных лабораторий Екатеринбурга. Впоследствии выяснилось, что тесты пропали.

В оперштабе отметили, что руководство больницы обратилось в лабораторию, чтобы представители последней дали разъяснение по сложившейся ситуации.