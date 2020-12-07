В Свердловской области сотрудники лаборатории потеряли 99 сданных на исследование тестов на коронавирус.
Как сообщает regnum.ru, о происшествии рассказали представителям СМИ в региональном оперштабе.
Собранные 24 ноября у пациентов Белоярской больницы 99 тестов были переданы для исследования в одну из частных лабораторий Екатеринбурга. Впоследствии выяснилось, что тесты пропали.
В оперштабе отметили, что руководство больницы обратилось в лабораторию, чтобы представители последней дали разъяснение по сложившейся ситуации.
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