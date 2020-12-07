Пенсионерка из Екатеринбурга убила сына за то, что он потребовал денег

В Екатеринбурге 71-летняя пенсионерка убила собственного сына из-за того, что он потребовал у неё денег на алкоголь.

Как сообщает издание "Уральский меридиан", пожилая дама убила сына топором, после чего её дочь помогла спрятать тело. Труп женщины завернули в одеяло, вынесли из подъезда и оставили в районе теплотрассы на одной из улиц. Позже тело обнаружили местные жители и обратились в полицию.

В квартире погибшего и его матери следов преступления не было обнаружено, и пожилая женщина свою причастность к убийству не признавала. Однако когда правоохранители предъявили записи с камер наблюдения в подъезде, пенсионерка во всём созналась.

В настоящее время женщине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения.