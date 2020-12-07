В Нижневартовске неизвестный напал в подъезде на 11-летнюю девочку

В Нижневартовске неизвестный напал в подъезде одного из домов на 11-летнюю девочку. Теперь мужчину ищут оперативники.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл вечером 6 декабря. Мужчина зашёл в подъезд вслед за девочкой, а затем напал на неё. Ребёнку удалось вырваться и убежать, поэтому нападавший не довёл до конца свой замысел.

Отмечается, что действия неизвестного попали на записи камер видеонаблюдения.

В настоящее время правоохранители выясняют личность нападавшего, а также намерения, которые он преследовал.