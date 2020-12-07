Медсестёр "ковидного" госпиталя уволили за пьянку в больнице

В Ростовской области медсестёр "ковидного" госпиталя уволили за распитие спиртного на рабочем месте. Очевидцами стали родственники пациентки.

Как сообщает"Комсомольская правда", скандал произошёл в одной из районных больниц. Пьяных медиков увидела дочь одной из пациенток, она сняла их на видео и выложила запись в интернет.

На кадрах видно, что две медсестры находятся в состоянии опьянения. При этом в разговоре женщины дают понять, что последующего увольнения они не боятся. Посетители медучреждения пригрозили дамам вызвать полицию, и в ответ те охотно согласились.

После того, как ролик попал на просторы интернета, медсестёр уволили. Однако источник издания уточнил, что алкоголь женщины употребляли уже после смены.