Чёрные риелторы заживо сожгли женщину ради квартиры

В Нижегородской области чёрные риелторы заживо сожгли местную жительницу, мешавшую им заполучить квартиру её знакомого.

Как сообщает издание lenta.ru, чудовищное преступление произошло в городе Дзержинск. Погибшая, 43-летняя Наталья, встречалась с мужчиной, которого риелторы периодически спаивали, пытаясь заполучить его квартиру.

Аферисты, мужчина и женщина, заподозрили, что дама может помешать им завладеть квартирой. Тогда они позвали Наталью на очередное застолье, в процессе которого сообщили женщине, что их знакомый застрял на дороги и ему нужна помощь. После чего преступники предложили потерпевшей проехать с ними, та согласилась.

По дороге они заехали на заправку, где взяли канистру бензина. Проехав ещё какое-то расстояние, злоумышленники остановили авто в безлюдном месте, избили Наталью, облили бензином и подожгли, после чего скрылись.

Женщина осталась жива и смогла выбраться на дорогу. Пострадавшую реанимировали с ожогами 70% тела. К утру она скончалась.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны. Следствие проверит их на причастность к другим преступлениям.