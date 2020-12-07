В Петербурге девочка выстрелила себе в глаз из пистолета отца

В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка случайно выстрелила себе в глаз из газового пистолета своего отца.

Как сообщает портал vse42.ru, мужчина оставил заряженное оружие на полке шкафа, который находился в прихожей, а сам отвлёкся и ушёл в другую комнату. В этот момент шестилетняя девочка взяла пистолет и случайно выстрелила себе в глаз.

Родители пострадавшего ребёнка оперативно обратились к медикам, которые диагностировали у девочки ожог роговицы глаза.

В настоящее время по факту произошедшего правоохранители проводят проверку.