Трёхлетняя девочка насмерть замёрзла в частном доме под Челябинском

В Челябинской области трёхлетняя девочка насмерть замёрзла в сенях частного дома.

Как сообщает портал vesti.ru, трагедия произошла 4 декабря. Тело ребёнка обнаружили сами родители.

Накануне семья отмечала день рождения младшего ребёнка. Однако после этого, как уверяет 23-летняя мать малышки, она уложила девочку в кроватку и перед сном убедилась, что все хорошо.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Им предстоит установить, как девочка самостоятельно попала в сени и почему родители не слышали её криков.

Отмечается, что ночью в этом районе температура опускалась ниже 20 градусов по Цельсию.