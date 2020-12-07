В Челябинской области трёхлетняя девочка насмерть замёрзла в сенях частного дома.
Как сообщает портал vesti.ru, трагедия произошла 4 декабря. Тело ребёнка обнаружили сами родители.
Накануне семья отмечала день рождения младшего ребёнка. Однако после этого, как уверяет 23-летняя мать малышки, она уложила девочку в кроватку и перед сном убедилась, что все хорошо.
В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Им предстоит установить, как девочка самостоятельно попала в сени и почему родители не слышали её криков.
Отмечается, что ночью в этом районе температура опускалась ниже 20 градусов по Цельсию.
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