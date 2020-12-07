Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Сборная России получила предупреждение за нарушение санитарных правил
Леонтьев: "Передаю антитела половым путём"
Офтальмолог назвала симптомы дистрофии сетчатки
Чубайс пошутил о своём выстреле из гаубицы
Чёрные риелторы заживо сожгли женщину ради квартиры
Лукашенко потребовал найти работу для "тунеядцев" и "протестунов"
Блогер Reeflay не признал вину в смерти девушки
Незаконная реклама с Путиным и Мишустиным удивила депутата ГД
Финны включили 18 игроков КХЛ в состав на Кубок Первого канала

Трёхлетняя девочка насмерть замёрзла в частном доме под Челябинском

Происшествия

В Челябинской области трёхлетняя девочка насмерть замёрзла в сенях частного дома.

Как сообщает портал vesti.ru, трагедия произошла 4 декабря. Тело ребёнка обнаружили сами родители.

Накануне семья отмечала день рождения младшего ребёнка. Однако после этого, как уверяет 23-летняя мать малышки, она уложила девочку в кроватку и перед сном убедилась, что все хорошо.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Им предстоит установить, как девочка самостоятельно попала в сени и почему родители не слышали её криков.

Отмечается, что ночью в этом районе температура опускалась ниже 20 градусов по Цельсию.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Ирина Гусакова
Последние материалы
Блогер Reeflay не признал вину в смерти девушки
Незаконная реклама с Путиным и Мишустиным удивила депутата ГД
В Петербурге девочка выстрелила себе в глаз из пистолета отца
В Петербурге утвердили плату за детский сад на 2021 год
Российским банкам ковид не страшен
США: остановите проект "СП-2". Германия: даже не собираемся
В закон о методике расчёта МРОТ предлагают внести поправки
В Университете Аризоны разработали новый способ лечения диабета
Почему венесуэльцы снова поддержали Мадуро
Трёхлетняя девочка насмерть замёрзла в частном доме под Челябинском
Популярное
Мир. Новости мира
Прибалтийская русофобия больше не в цене

Алексей Мухин рассказал о последних событиях, в частности — о реакции прибалтийских стран на прекращение росс﻿ийского транзита и изгнании американского корабля из наших вод.

Прибалтийская русофобия больше не в цене
Семён Слепаков попал в неловкую ситуацию в США
Российский шоу-бизнес
Семён Слепаков попал в неловкую ситуацию в США
Российский шоу-бизнес
Филипп Киркоров поскандалил с организаторами концерта "Песня года"
Здоровье
"У всех пациентов": врач назвал самое массовое последствие коронавируса
Любовь Степушова Почему венесуэльцы снова поддержали Мадуро Любовь Степушова Василий Амирджанов Из Москвы в Москву вылетит рейс для влюбленных в небо Василий Амирджанов Игорь Буккер "Железная леди": "тэтчеризм" радикально преобразил Великобританию Игорь Буккер
Комментарии
Как России уйти от западной кабалы
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
На провокации флота США предложено отвечать ракетами
На провокации флота США предложено отвечать ракетами
На провокации флота США предложено отвечать ракетами
Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
На провокации флота США предложено отвечать ракетами
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Рухнет ли экономика РФ без миллионов гастарбайтеров
Рухнет ли экономика РФ без миллионов гастарбайтеров
Статья найдется: Европа опять хочет наказать Россию
Путин объяснил на саммите ОДКБ, чего хочет от союзников
ВМС США пора привить уважение к России
Больной раком Тиньков дал совет россиянам
Миссия выполнена: Чубайс отправлен в отставку
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Из российских вузов отчислены 2,5 тысячи иностранных студентов
ВМС США пора привить уважение к России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников