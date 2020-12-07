В Новосибирске подростки избили таксистку и угнали её автомобиль

В Новосибирске подростки жестоко избили таксистку, после чего угнали её автомобиль.

Как сообщает портал vesti.ru, инцидент произошёл глубокой ночью. О преступлении в полицию сообщила женщина-продавец круглосуточного магазина. Она рассказала, что к пострадавшей подошли четверо пьяных молодых людей и стали её жестоко избивать руками и ногами. Затем, они вместе с пострадавшей сели в её автомобиль и скрылись.

Стражи порядка обнаружили машину на одной из улиц города спустя час после сообщения о преступлении. Преступники попытались скрыться, но съехали на обочину, не справившись с управлением.

В машине обнаружили нападавших и пострадавшую женщину, ей была оказана медицинская помощь.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемых заключили под стражу.