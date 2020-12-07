В Астрахани в бассейне произошло массовое отравление посетителей

В Астрахани оперативники возбудили уголовное дело по факту массового отравления хлором посетителей бассейна.

Как сообщают "Ведомости", инцидент произошёл утром 7 декабря в бассейне спортивного комплекса "Динамо". Дети и взрослые, пришедшие в бассейн, почувствовали себя плохо, после чего госпитализировали семерых взрослых и 19 детей. По некоторым данным, позже число пострадавших возросло до 30.

Отмечается, что у госпитализированных предварительно диагностировано отравление хлором. Шестеро детей находятся в реанимации, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Издание сообщает, что причиной отравление могло послужить то, что работники бассейна нарушили технологию его очистки, в результате чего произошёл выброс вредных веществ.

На месте работают правоохранители и сотрудники МЧС, выясняются все обстоятельства произошедшего.