Города Крыма готовятся к "большому обезвоживанию"

Экстренные планы на случай полной нехватки воды разрабатывают в Крыму — это сделано в связи с пересыханием рек, питающих водохранилища Крыма и самих водохранилищ.

Напомним, что еще в сентябре на почасовую подачу перевели как столицу Крыма — Симферополь, так и еще 38 населенных пунктов. Однако, это не касалось "курортного" Южного берега Крыма.

Увы, теперь коснулось — с 14 декабря по графику будет получать воду регион Большой Ялты (в который входит сама Ялта, Гурзуф, Алушта, и т. п.).

В частности, министр ЖКХ Республики Крым Дмитрий Черняев заявил, что "наблюдаются минимальные притоки в Счастливенское и Загорское водохранилища, питающие Большую Ялту". Поэтому жители и гости курорта на "неопределенное пока что время" будут получать воду из кранов 3 часа утром и 3 часа вечером.

Если же ситуация не улучшится, по данным источников в правительстве Крыма, подача воды может быть сокращена "вплоть до часа утром и вечером" — и на улицах, у домов появятся емкости для воды и "водовозы".

"Власти полуострова просят жителей Крыма и Севастополя не впадать в панику и не закупать "сотнями декалитров" бутилированную воду и воду для кулеров, а также не делать "без необходимости" запасы воды", — призывают власти.

"Ситуация тяжелая, но контролируемая, в любом случае жители и гости полуострова не останутся без воды для питья и бытовых нужд. Для этого будут установлены и опреснительные установки, и — при необходимости — осуществляться подвоз воды к домам",- заявил источник в правительстве Крыма.

Для борьбы с "водоцидом" власти Крыма экстренно готовят опреснительные установки для муниципалитетов, которые расположены у моря.

"Муниципальные образования, которые сидят на подземных источниках, должны иметь альтернативу в качестве опреснительной установки. Особенно те, которые находятся на берегу моря"",- призвал Аксенов.

По словам руководства Крыма, установки для опреснения будут установлены в Керчи, Судаке и Феодосии, также "уже определена площадка для возможного размещения опреснительной станции в Ялте".

Также в Крыму не исключают полное прекращение водоснабжения — в таком случае, проблему с обеспечением водой возьмут на себя опреснительные установки, будет осуществлен переброс воды из оставшихся водохранилищ, а также подвоз питьевой и бытовой воды с помощью автоцистерн в районы всех "задетых проблемой" городов.

Добавим, что социологические службы (даже европейские) отмечают — несмотря на "водоцид" со стороны Украины и вопреки мечтам ряда украинских деятелей, жители полуострова не собираются "бунтовать" и тем более требовать возврата на Украину.

"Они пережили отсутствие электричества днями, появился энергомост, они видят, как снабжают города водой и что готовится замена Северо-Крымскому каналу на опреснители, переброску водохранилищ и скважин, поэтому понимают — вода будет",- писали эксперты.

Федеральный центр уже выделил около 50 миллиардов рублей для модернизации и создания новых элементов системы водоснабжения. Также правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова — оно будет полностью введено в 2021 году.