На Алтае депутат застрелил бывшую жену и её сожителя

В Республике Алтай мужчина застрелил бывшую супруг и её сожителя, а позже попытался свести счёты с жизнью.

Как сообщает местный новостной портал "Новости Горного Алтая", житель села Соузга пришёл к бывшей супруге и выстрелил из ружья в неё и её сожителя, а затем произвёл несколько выстрелов в себя.

Женщина и её сожитель от полученных ранений скончались на месте происшествия, стрелявший был доставлен в республиканскую больницу.

В настоящее время правоохранители изучают все обстоятельства произошедшего.

По информации издания, нападавший является депутатом сельского поселения. Незадолго до трагедии он избил сожителя бывшей жены, после чего последний подал заявление в полицию. Стражи порядка не успели разобраться в конфликте, так как вскоре агрессивный мужчина вновь совершил нападение.