В Индии уже 300 человек заболели неизвестной болезнью

В Индии уже более 300 человек были госпитализированы из-за неизвестной болезни. Один из заражённых скончался.

Как сообщают "Известия", один из индийцев умер от неизвестной болезни в штате Андхра-Прадеш. После этого с аналогичными симптомами были госпитализированы еще 315 больных. Среди признаков заболевания — головная боль, головокружение, симптомы эпилепсии, обмороки. Начинается недуг с ощущения жжения в глазах.

Отмечается, что пациенты с такими признаками стали поступать в медучреждения 5 декабря. На данный момент большинство из них в стабильном состоянии. Больные также сдали тесты на коронавирус, которые дали отрицательные результаты.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в настоящее время возбудитель болезни не выявлен. На экспертизу были отправлены образцы крови, продуктов питания и воды.