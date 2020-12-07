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В нескольких районах Волгоградской области введён карантин по бешенству

Происшествия

Очаги смертельно опасного заболевания обнаружены в нескольких районах Волгоградской области.

В нескольких районах Волгоградской области введён карантин по бешенству

В региональном комитете ветеринарии утвердили план мероприятий по ликвидации очагов бешенства — смертельно опасного заболевания. С этой целью проводится поголовный осмотр всех животных, включая домашних собак и кошек.

Карантин по бешенству введен с 6 декабря в Алексеевском (хутор Солонцовский) и Кумылженском (хутор Белогорский) районах Волгоградской области. Ранее очаг бешенства был обнаружен в Урюпинске, где также введен карантин.

Все животные с подозрением на бешенство должны быть уничтожены, а места их содержания подвергнуты санитарной обработке. С населением неблагополучных районов проводятся разъяснительные беседы и профилактические мероприятия, сообщает V1.

30 ноября в Волгоградской областной детской инфекционной больнице от бешенства скончалась девятилетняя девочка из Палласовского района. Это первый смертельный случай в регионе за последние семь лет.

Автор: Людмила Черткова, Редактор: Ольга Алексеева
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