В аэропорту Кеннеди задержан рейс Москва - Нью-Йорк

В международном аэропорту имени Джона Кеннеди задержан рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU102 "Москва — Нью-Йорк".

Самолёт был задержан в аэропорту сразу после приземления в 23.49 мск. Служба безопасности проводит досмотр пассажиров и багажа.

"Час с чем-то держали только в самолете. Потом выгнали на улицу. На улице разбивали людей на группы и проверяли собакой. Потом всех запихнули в шесть автобусов по 50 человек. Автобусы выгружали в терминал по одному, поэтому пришлось еще стоять в автобусе минут сорок. Сейчас всех пассажиров держат в терминале прилета", — сообщила ТАСС одна из пассажирок этого рейса.

По неподтверждённым данным, тщательный досмотр пассажиров и багажа с привлечением служебной собаки проводится в связи с угрозой взрыва. Официальных комментариев пока не поступило ни от руководства аэропорта, ни от авиакомпании, ни от полиции. Обратный вылет задержанного рейса перенесён на несколько часов. Остальные рейсы взлетают и приземляются по расписанию.