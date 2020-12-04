На Камчатке самолёт экстренно сел из-за трещины в стекле

На Камчатке пассажирский самолёт совершил экстренную посадку из-за образовавшейся в лобовом стекле трещины.

Как сообщает портал inforeactor.ru, самолёт Як-40 поднялся в воздух из аэропорта в Петропавловске-Камчатском в 02:15 по московскому времени, однако совершил экстренную посадку спустя 25 минут полёта.

Отмечается, что в аэропорту Петропавловска-Камчатского информацию об инциденте подтвердили. Известно, что никто из пассажиров в результате нештатной ситуации не пострадал.

Уполномоченные органы проводят проверку по факту произошедшего.