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На подмосковной даче убита семья из трёх человек

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В одном из садоводческих товариществ Волоколамска обнаружены останки супружеской пары и их 16-летней дочери.

Как сообщает ТАСС, фрагменты тел погибших обнаружили в сгоревшем доме на окраине посёлка. Неподалёку от места трагедии находился автомобиль семьи, который также обгорел.

Правоохранители установили, что семья уже несколько дней не выходила на связь, с того момента, как выехала из Москвы и отправилась на дачу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Издание со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщает, что преступление носило спланированный характер.

Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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