В одном из садоводческих товариществ Волоколамска обнаружены останки супружеской пары и их 16-летней дочери.
Как сообщает ТАСС, фрагменты тел погибших обнаружили в сгоревшем доме на окраине посёлка. Неподалёку от места трагедии находился автомобиль семьи, который также обгорел.
Правоохранители установили, что семья уже несколько дней не выходила на связь, с того момента, как выехала из Москвы и отправилась на дачу.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Издание со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщает, что преступление носило спланированный характер.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.