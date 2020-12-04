Уфимская школьница выжила после падения из окна седьмого этажа

В Уфе девочка-подросток выпала из окна квартиры на седьмом этаже и осталась жива.

Как сообщает портал sm. news, 12-летняя девочка выпала из окна седьмого этажа квартиры на улице Шмидта. Ребёнок получил различные травмы и переломы, подростка экстренно госпитализировали. Медики держат пострадавшую под наблюдением.

Отмечается, что уголовное дело, вероятно, возбуждено не будет по причине того, что инцидент не носит криминального характера. Правоохранители склонны полагать, что девочка выпала из окна из-за неосторожности. Однако Следственный комитет проводит доследственную проверку.