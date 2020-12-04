Житель Белгорода сорвался с пожарной лестницы и погиб

В Белгороде спасатели пытались помочь мужчине, но он сорвался с пожарной лестницы и разбился насмерть.

Как сообщает regnum.ru, трагедия произошла во дворе многоэтажного дома по улице Щорса 4 декабря.

Около полудня спасатели получили сигнал о том, что в окне восьмого этажа стоит мужчина. На место прибыли полицейские, медики и спасатели. Последние развернули пожарную лестницу и направили её к окну, где находился мужчина.

В определённый момент он спрыгнул на пожарную лестницу и зацепился за силовой трос с её обратной стороны. Пожарные попытались помочь белгородцу, однако он стал отбиваться от них и в конце концов упал вниз.

Отмечается, что будет проведена проверка, в ходе которой следствие проверит действия спасателей.