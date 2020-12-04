В Марий Эл девочку осудили за издевательства над подругой

В Республике Марий Эл 16-летнюю девушку осудили за избиение и издевательства над 13-летней подругой.

Как сообщает ТАСС, следствие установило, что девушка-подросток и её 13-летняя подруга в течение четырёх дней издевались и избивали свою 13-летнюю подругу. События происходили в июле этого года.

Известно, что младшая нападавшая била девочку по лицу, а её старшая подруга снимала происходящее на видео, а на четвёртый день и сама избила жертву. После этого старшая из нападавших выложила снятое видео в интернет.

В итоге суд приговорил 16-летнюю преступницу к полутора годам колонии условно.