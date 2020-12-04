Липецкий шофёр городского транспорта без прав возил пассажиров

В Липецке водитель городского автобуса перевозил пассажиров, не имея права управления транспортным средством.

Как сообщает портал v-tatarstane. ru, стражи порядка остановили водителя на улице им. З. Космодемьянской. При проверке документов выяснилось, что водительских прав у автомобилиста нет. Оказалось, что ранее его лишили прав за отказ пройти медицинское освидетельствование.

На отчаянного водителя составили протокол и доставили мужчину в суд, который оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Отмечается, что в ближайшее время к ответственности привлекут должностных лиц, котые допустили до управления маршруткой водителя без прав.