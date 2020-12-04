В Волгограде школьники массово заболели энтеровирусной инфекцией

В Волгограде проводится проверка по факту заболевания более 20 младших школьников энтеровирусной инфекцией.

Как сообщают РИА "Новости", вспышка заболеваемости случилась среди учащихся начальных классов городского лицея №11. На данный момент сообщается о 22 заболевших, двое из которых госпитализированы.

В настоящее время прокуратура Волгоградской области проводит проверку по факту произошедшего. Отмечается, что по её результатам будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.