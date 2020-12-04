В Волгограде проводится проверка по факту заболевания более 20 младших школьников энтеровирусной инфекцией.
Как сообщают РИА "Новости", вспышка заболеваемости случилась среди учащихся начальных классов городского лицея №11. На данный момент сообщается о 22 заболевших, двое из которых госпитализированы.
В настоящее время прокуратура Волгоградской области проводит проверку по факту произошедшего. Отмечается, что по её результатам будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.
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