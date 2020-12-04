Под Волгоградом обнаружили тело пропавшего накануне школьника

В Волгоградской области в реке Волга обнаружили тело пропавшего накануне школьника.

Как сообщает портал v102.ru, тело 15-летнего ребёнка было найдено на Волге в Николаевске.

Прошлым вечером учащийся девятого класса не вернулся домой после занятий, и его мать обратилась в полицию. Правоохранители стали вести поиски пропавшего. Одна из местных жительниц обнаружила на берегу реки рюкзак подростка.

Позже полицейские установили, что ребёнок, прогуливаясь по берегу Волги, оставил рюкзак неподалёку от спасательной станции, а сам вышел на лёд водоёма. В итоге, школьник провалился и утонул.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту произошедшего.