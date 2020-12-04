В Волгоградской области в реке Волга обнаружили тело пропавшего накануне школьника.
Как сообщает портал v102.ru, тело 15-летнего ребёнка было найдено на Волге в Николаевске.
Прошлым вечером учащийся девятого класса не вернулся домой после занятий, и его мать обратилась в полицию. Правоохранители стали вести поиски пропавшего. Одна из местных жительниц обнаружила на берегу реки рюкзак подростка.
Позже полицейские установили, что ребёнок, прогуливаясь по берегу Волги, оставил рюкзак неподалёку от спасательной станции, а сам вышел на лёд водоёма. В итоге, школьник провалился и утонул.
В настоящее время следователи проводят проверку по факту произошедшего.
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