Пары дезодоранта убили шестиклассника из Ижевска

В Ижевске ученик шестого класса местной школы скончался после того, как надышался парами дезодоранта из пакета.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл накануне. Двое школьников после занятий зашли в подъезд дома в Ленинском районе. Один из подростков распылил в пакет дезодорант и стал дышать его парами.

Когда товарищу стало плохо, второй школьник начал кричать. На шум в подъезд выбежала женщина, которая и вызвала медиков. Врачи провели реанимационные мероприятия, но они не принесли результата, подросток скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводится проверка.