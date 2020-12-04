В Москве женщина выбросила в окно ребёнка подруги

В Новой Москве женщина выбросила двухмесячного ребёнка своей подруги из окна 13 этажа.

Как сообщает ТАСС, от полученных травм новорождённый скончался. В настоящее время на месте оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также мотивы женщины, совершившей преступление.

Издание со ссылкой на собственный источник сообщает о том, что младенец был выброшен с 13 этажа.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что столичная прокуратура инициировала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних.