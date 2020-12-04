Под Воронежем подросток умер после урока физкультуры

В Воронежской области 15-летний подросток скончался после того, как ему стало плохо на уроке физкультуры.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в городе Острогожск 1 декабря. Во время урока физкультуры ученику стало плохо. Без сознания его доставили в больницу. Медики провели необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти ребёнка не удалось, мальчик скончался.

Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, которая позволит установить причину смерти подростка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.