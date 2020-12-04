В Саратове у местного жителя приставы забрали автомобиль за 120 неоплаченных штрафов по линии ГИБДД.
Как сообщает "Комсомольская правда", 24-летний саратовец оказался злостным неплательщиком: у него скопилось 120 штрафов по линии ГИБДД на общую сумму более 170 тысяч рублей.
Оплата штрафов в планы молодого человека не входила, поэтому приставам пришлось изъять его автомобиль ВАЗ-2113, на котором лихач заработал все эти штрафы.
Автомобиль был помещён на штрафстоянку. Чтобы вернуть его, саратовцу придётся оплатить все штрафы, услуги штрафстоянки, а также исполнительский сбор приставов.
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