В Кемеровском детском саду через неделю после открытия рухнул потолок

В Кемерово в недавно открытом детском саду обрушился потолок. На месте работает специальная комиссия.

Как сообщает gazeta. ru, детский сад проработал всего шесть дней. По некоторым данным, потолок мог обрушиться из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте работает специальная комиссия.

Известно, что здание находится на гарантии у генерального подрядчика, который теперь должен оперативно устранить все нарушения. В рамках проверки комиссией будут обследованы все конструкции детского учреждения.

Детский сад был открыт совсем недавно, 28 ноября. Здание рассчитано на 200 мест.