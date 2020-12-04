В Нижнем Новгороде задержали троих местных жителей, которые сбывали на территории города фальшивые купюры.
Как сообщает портал vgoroden.ru, операция была проведена полицейскими совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД.
Установлено, что злоумышленники приобретали поддельные купюры в интернете, через тайники. Далее преступники тратили фальшивки на продукты в магазинах Нижнего Новгорода и области.
Сообщники были заключены под стражу, в отношении них возбуждено уголовное дело. Новгородцам грозит до восьми лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
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