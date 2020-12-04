Трое новгородцев покупали в магазинах продукты на фальшивые купюры

В Нижнем Новгороде задержали троих местных жителей, которые сбывали на территории города фальшивые купюры.

Как сообщает портал vgoroden.ru, операция была проведена полицейскими совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД.

Установлено, что злоумышленники приобретали поддельные купюры в интернете, через тайники. Далее преступники тратили фальшивки на продукты в магазинах Нижнего Новгорода и области.

Сообщники были заключены под стражу, в отношении них возбуждено уголовное дело. Новгородцам грозит до восьми лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.