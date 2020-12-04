Поссорившись с женой, итальянец прошёл пешком 450 километров

В Италии мужчина поссорился с супругой и прошёл пешком 450 километров, чтобы "выпустить пар".

Как сообщают "Известия", 48-летнего мужчину из Комо задержали стражи порядка в городе Фано, мужчина шёл ночью по автомобильной трассе вдоль морского побережья.

Мужчина пояснил полицейским, что поссорился с женой и прошёл около 450 километров пешком, чтобы "выпустить пар". Установлено, что горячий итальянец шёл в Сан-Джованни-Ротондо, где находится гробница почитаемого святого падре Пио.

Отмечается, что мужчина проходил в среднем по 60 километров в день, а еду и питьё ему давали неравнодушные граждане.

Тем временем жена ходока подала в полицию заявление о его пропаже. Позже она приехала в Фано, чтобы заплатить за него штраф за нарушение комендантского часа и забрать мужа домой.