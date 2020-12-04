Ученик и техсотрудница подрались в хабаровской школе

В одной из школ Хабаровска конфликт техсотрудницы с учеником перерос в потасовку.

Видео инцидента, как это всегда бывает в подобных случаях, мгновенно разлетелось по соцсетям.

Причина конфликта осталась за кадром. Из записи понятно лишь, что разъярённая женщина, недовольная неуважительным отношением, кричит на мальчишку, сидящего за партой. Тот, впрочем, в долгу не остаётся и указывает работнице ОУ, что от неё "несёт перегаром".

В какой-то момент техсотрудница теряет остатки самообладания и ударяет школьника по щеке. Тот "даёт сдачи"…

Сейчас в обстоятельствах конфликта разбираются следователи.

Минобр Хабаровского края свою проверку уже провёл: