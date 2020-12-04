Во Владивостоке с рейса до Красноярска сняли авиадебошира

Во Владивостоке пьяного авиадебошира сняли с рейса до Красноярска. Теперь ему грозит арест.

Как сообщает РИА "Новости", мужчина поднялся на борт, будучи пьяным, и стал высказываться грубой нецензурной бранью. На замечания бортпроводников дебошир не реагировал, и командир воздушного судна принял решение отказать пассажиру в полёте.

Буйного мужчину сняли с самолёта сотрудники линейного отдела полиции, они же доставили его в отдел.

В отношении нарушителя составили административные протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения. Дебоширу грозит до 15 суток ареста.