Во Владивостоке пьяного авиадебошира сняли с рейса до Красноярска. Теперь ему грозит арест.
Как сообщает РИА "Новости", мужчина поднялся на борт, будучи пьяным, и стал высказываться грубой нецензурной бранью. На замечания бортпроводников дебошир не реагировал, и командир воздушного судна принял решение отказать пассажиру в полёте.
Буйного мужчину сняли с самолёта сотрудники линейного отдела полиции, они же доставили его в отдел.
В отношении нарушителя составили административные протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения. Дебоширу грозит до 15 суток ареста.
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