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В Приморье задержали банду малолетних автоугонщиков

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Приморье задержали банду малолетних угонщиков, которые похитили пять автомобилей.

В Приморье задержали банду малолетних автоугонщиков

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в Партизанске.

Первый автомобиль трое подростков угнали после совместного распития спиртного. Злоумышленники угнали японскую малолитражку, но по дороге она заглохла. Тогда угонщики сняли с машины аккумулятор и рычаг переключения передач, бросили машину и скрылись. Затем несовершеннолетние угнали автомобиль Toyota Carina. Покатавшись на ней, угонщики похитили в городе Артёме Nissan AD, который спрятали в заброшенном гараже. Спустя три дня угонщики решили прокатиться на угнанной ими машине, но по пути автомобиль застрял в яме.

Далее, из мести к одному из местных жителей, банда похитила его Toyota Corsa. Этот автомобиль подростки сожгли.

Последней жертвой угонщиков стал очередной Nissan из Артёма. На нём преступники решили покатать знакомых девушек. Компанию в машине заметили полицейские, и тогда угонщики бросили автомобиль вместе с девушками и скрылись.

В скором времени стражи порядка задержали банду. Её участникам грозит до пяти лет колонии.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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